Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Последний день января 2021 года оказался самым снежным с начала зимы 2020−2021 года. За воскресенье, 31 января, выпало сразу 10 см снега. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины в снегу в Петербурге

По его словам, на утро 1 февраля высота снежного покрова в Санкт-Петербурге составила 18 см, и в первой половине наступившей недели снега ещё немного прибавится.

«Это самый высокий показатель нынешней зимы, до этого самым снежным днём было 27 декабря 2020 года, тогда снежный покров достигал 14 см», — уточнил специалист.

По данным городского комитета по благоустройству, в понедельник, 1 февраля, снег в Петербурге убирают 855 уборочных машин и 1241 работник ручного труда. Аллеи, бульвары, дорожки в скверах и парках чистят еще 111 единиц техники и 564 дворника.

Напомним, метеорологические условия в первый день февраля в Северной столице определяет тыловая часть циклона с центром над северо-востоком Европейской России.

По прогнозу специалистов, 1 февраля в Петербурге сохранится легкий мороз, на дорогах возможна гололедица. В течение дня будет идти небольшой снег.