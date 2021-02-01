Москва, 1 февраля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Об этом 1 февраля сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Рассмотреть совместно с Министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека», — говорится в поручении.

Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече были затронуты темы, над которыми в СПЧ работали на протяжении года. Это вопросы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, градостроительная политика и пространственное развитие городов, цифровизация и темы, связанные с частными компаниями, социальными сетями, утечками личной информации граждан, соблюдение прав заключенных.

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