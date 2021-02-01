Москва, 1 февраля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В социальной сети Facebook активна реклама с призывом «Внесите свой вклад в победу над коронавирусом». Участникам обещают бесплатную вакцину от COVID-19 за участие в исследовании.

Цитата со страницы пользователя Facebook Реклама испытаний китайской вакцины от COVID-19

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Речь идёт о китайской вакцине, разработанной фармацевтической компанией CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологий. Для участия в клинических испытаниях предлагается «просто заполнить анкету».

В комментариях под рекламой пользователи выражают свой скепсис:

«А что, так вакцина платная? Бесплатно получают только подопытные?»

«Так уже массовая вакцинация, вакцина обязана быть исследована и испытана».

«Пусть опыты на тушканчиках проводят».

«Обычно участникам испытаний деньги платят, а тут такая щедрость…»

«Спасибо, но подопытным кроликом быть не хочется».

«Китайскую вакцину испытай на себе! Только проверенные летучие мыши!!!».