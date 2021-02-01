Кострома, 1 февраля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Новым директором департамента региональной безопасности Костромской области стал бывший заместитель начальника областного УМВД Сергей Баранов, сообщает пресс-служба губернатора.

УМВД России по Костромской области Сергей Баранов

Сергей Баранов — уроженец Буйского района Костромской области, ему 50 лет. По окончании Нижегородского юридического института и срочной службы во внутренних войсках МВД РФ работал в патрульно-постовой службе милиции, был участковым и замначальника регионального УМВД по организации охраны общественного порядка, недавно вышел на пенсию по выслуге лет.

Его предшественником на посту директора регионального ДРБ был Александр Белозеров, возглавлявший структуру с 2012 года. Однако в 2020 году контракт с ним не был продлён из-за претензий областных властей к работе департамента по наводнению в Солигаличе, случившемуся осенью 2019 года и ситуации с печными пожарами в области.