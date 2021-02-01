Умео, Швеция, 1 февраля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. За свои выдающиеся усилия на рабочем месте за время пандемии коронавирусной инфекции сотрудники медицинского центра по уходу за инвалидами в муниципалитете Умео были награждены необычным подарком, а именно — леденцами. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

(сс) Juanedc Сосательный леденец

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Необычной «премией» стал подаренный руководством один килограмм леденцов. Однако, как сами шутливо отметили работники спецучреждения, такой подарок только разозлил их, ведь при работе с пациентами им приходиться носить маски в течение всего рабочего дня, поэтому попробовать угощение им не удалось.

В любом случае, отметили журналисты, заслуженный килограмм леденцов был поровну разделен между персоналом.

«Мы смеялись и злились до конца дня. Это было немного унизительно, жалко и еще безвкусно», — в шутку сказала одна из работников медцентра Эллен Стрём.