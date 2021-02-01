Сургут, Югра, 1 февраля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) дачники, которые сезонно проживают в садовых товариществах, платят за вывоз мусора круглый год. Получается, что они оплачивают ЖКУ за отходы дважды — в квартире и на даче, сообщает «СургутИнформ — ТВ».

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В мэрии Сургута двойную оплату пояснили тем, что вне зависимости, сколько мусора образуется в летний период и сколько в летние месяцы человек проживает на даче, норматив в размере 5,256 кубометра в год для дачников делится на 12 месяцев.

«Плата для собственников дачных участков распределяется на весь год равномерно и составляет 308,78 рублей в месяц», — пояснили телекомпании в горадминистрации.

Отмечается, что сургутянам, владеющим дачными участками, вывоз мусора обходится от 650 рублей в месяц и выше.