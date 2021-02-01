Челябинск, 1 февраля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Правительство Челябинской области получило многомиллионный иск от учреждения, подведомственного Министерству обороны России. Претензии на сумму 35,8 млн рублей поступили в арбитраж региона, но пока дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Иск

Истцом в деле выступает ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации. Иск поступил 28 января 2021 года. Сумма исковых требований — 35 874 562,96 рубля. Детали дела пока неизвестны.

Но в августе 2020 года арбитраж уже удовлетворил иск ФГБУ к госведомству другого региона. С Еврейской автономной области в лице управления ЖКХ и энергетики, подведомственного правительству региона, было взыскано свыше 5,03 млн рублей задолженности по соглашению «о предоставлении компенсации организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги».

По данным ЕГРЮЛ, ФГБУ создано в январе 2002 года.