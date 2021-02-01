Москва, 1 февраля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Администрация президента и правительство РФ представят предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в интернет-сфере. Такое поручение отдал российский президент Владимир Путин, сообщает 1 февраля пресс-служба Кремля.

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Речь идёт об установлении «дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации».

Глава государства поручил это по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря 2020 года. Поручение должно быть исполнено до 1 августа 2021 года.