Москва, 1 февраля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 17 648 носителей коронавируса, сообщает 1 февраля оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в РФ выздоровели 18 169 человек, скончались 437 пациентов. По числу новых заражений лидируют Москва (2037), Санкт-Петербург (1842) и Московская область (1068).

Всего в России с начала пандемии выявили 3 868 087 случаев заражения коронавирусом.