Кемерово, 1 февраля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В школах Кемеровской области в 2021 году по программе «Земский учитель» начнут работать 35 педагогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

В рамках федеральной программы, каждый из этих преподавателей получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Отметим, что в 2020 году по этой программе в сельские школы Кузбасса устроились 39 педагогов. Среди них были как кузбассовцы, так и жители Новосибирской, Томской, и Московской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Алтая, Дагестана, Тувы и Хакасии.

В Кемеровской области также действует региональная программа «Учитель Кузбасса», по которой в дополнение к федеральным выплатам выпускники педагогических вузов и колледжей при трудоустройстве в сельские школы получают единовременные подъемные по 30 и 20 тысяч рублей соответственно.