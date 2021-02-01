Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Сотрудники петербургского ОМОНа оказали помощь девушке, которая 31 января во время незаконной уличной акции в центре города потеряла сознание. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Бронеавтомобиль Росгвардии в Петербурге

Как рассказали в ведомстве, девушка потеряла сознание в Адмиралтейском проезде, оказавшись в центре плотной группы граждан. Ей стало плохо, она упала на тротуар.

«Сотрудники ОМОН оказали девушке первую помощь, привели её в чувства, перенесли в служебный автомобиль и отправили в медицинское учреждение для получения квалифицированной помощи», — уточнили в ведомстве.