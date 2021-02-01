Иркутск, 1 февраля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Иркутской области на 2021 год предусмотрено 53 единовременные компенсационные выплаты учителям по федеральной программе «Земский учитель». На эти цели из федерального бюджета выделено более 41 млн рублей, ещё более 11 млн рублей готов выделить областной бюджет, сообщили в министерстве образования региона.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

«В нашем регионе программа реализуется второй год. В 2020 году единовременные компенсационные выплаты получили 97 педагогов, участвовало 31 муниципальное образование», — пояснил министр образования региона Максим Парфенов.

Участникам программы в Иркутской области будут выплачивать компенсацию в размере одного млн рублей.

Напомним, основными требованиями к претендентам, которые пожелают принять участие в конкурсном отборе, являются: возраст до 55 лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность работать в населенном пункте в течение пяти лет непрерывно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, задача программы — обеспечить педагогическими кадрами общеобразовательные организации, находящиеся в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек.