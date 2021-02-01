Москва, 1 февраля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Сокращения в области коммерческой и заочной форм обучения привели к уменьшению числа студентов в вузах. Об этом свидетельствует исследование Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала Высшей школы экономики, опубликованное РБК.

Леонид Пастернак. Ночь накануне экзамена. 1895

Отмечается, что в целом по России охват высшим образованием в виде числа студентов к населению в возрасте от 17 до 25 лет составляет в среднем 27%. Интересно, что в ЯНАО этот показатель составил 1%, а в Томской области — сразу 58%

Согласно исследованию, в пятой части российских регионов около 30−33% молодых людей участвует в высшем образовании. Первую тройку по охвату заняли Санкт-Петербург, Томская область и Москва.

Что касается доступности образования, то к группе риска по этому показателю специалисты отнесли Камчатский край, Республику Тыва, Республику Хакасия, Тюменскую область, Забайкальский край, Еврейскую автономную область и Кабардино-Балкарскую Республику: там охват по высшему образованию фиксируется на уровне не выше 20%, затраты на высшее образование высоки, а его качество низкое.

Специалисты выяснили, что в наибольшей степени сокращение заочной формы обучения коснулось Чукотского автономного округа, Смоленской, Мурманской, Архангельской областей, а также Карелии.