Ярославль, 1 февраля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Ярославле территорию так называемой Скобыкинской рощи и вокруг неё в Дзержинском районе города площадью 15,8 га могут перевести из рекреационной зоны в общественно-деловую, что позволяет в дальнейшем застроить её. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы публичных слушаний по изменению в Генплан города.

Скобыкинская роща

Роща находится на берегу Волги на северной окраине Ярославля. Первоначально с предложением изменить зонирование участка выступило некое ООО «ДаниловЭкоПродукт». Частная компания предложила перевести территорию «из зоны рекреационного назначения в жилую функциональную зону в целях размещения на данной территории малоэтажного жилого комплекса с элементами инфраструктуры».

Но координационный совет по подготовке изменений в Генплан рекомендовал отклонить это предложение. Но вовсе не для того, чтобы сохранить рощу как зону отдыха. По данным источника ИА REGNUM, на публичных слушаниях в декабре 2020 года один из граждан (бывший сотрудник мэрии города) неожиданно внёс предложение перевести эту зону в общественно-деловую зону. И вот эта идея мэрии уже понравилась. Департамент градостроительства и архитектуры рекомендовал «изменить зонирование указанной территории из функциональной зоны рекреационного назначения в общественно-деловую функциональную зону.»

Предложения по изменения в Генплан, которые вносятся непосредственно на публичных слушаниях, не выносятся на голосование жителей. Их рассматривает Координационный совет, в который входят чиновники, депутаты, застройщики и представители общественности. Совет поддержал предложение о переводе 15,8 га из рекреационной зоны в общественно-деловую. Это открывает возможность для строительства не только общественных зданий, но и жилья — правда, для этого нужно проводить отдельные публичные слушания. Формально указанная территория не является рощей. Особо охраняемая природная территория «Скобыкинский парк» имеет меньший размер.

«Рассматриваемая территория представляет собой озелененную береговую территорию реки Волга, расположенную вблизи ООПТ «Скобыкинский парк» и Скобыкинской рощи. Территория неравномерно занята высокорослыми зелеными насаждениями, в настоящее время не благоустроена, бесхозная», — говорится в одном из документов о переводе земель.

Утверждать изменения в Генплан предстоит муниципалитету Ярославля. Эти изменения вносятся комплексно, без выделения отдельных вопросов. Так что, скорее всего, депутаты изменения примут.

В Скобыкинской роще до революции были дачи зажиточных ярославцев. В советское время в роще размещался детский санаторий «Скобыкино», закрытый в 2000-х годах. После этого территория на окраине города запущена.