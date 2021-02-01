Токио, 1 февраля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют создать многонациональный фонд, средства которого будут направлены на финансирование разработки и распространения систем связи пятого поколения (5G). Это делается с целью вытеснения китайской продукции с этого рынка.

Инфраструктура 5G

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По данным японской газеты Yomiuri, которая ссылается на американские источники, Вашингтон планирует привлечь к созданию этого фонда Японию. Также предполагается также участие Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Собеседники издания отмечают, что размеры фонда пока не определены, однако на первых порах они могут составить $500 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года правительство США ужесточило санкции в отношении Huawei, сделав невозможным сотрудничество китайской компании с производителями, использующими американские технологии. Новые санкции вступили в силу в сентябре, после чего Huawei лишилась поставок чипов от крупнейших производителей, включая тайваньскую компанию TSMC.

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Напомним, в январе 2021 года стало известно, что правительство Японии ведёт консультации с Вашингтоном и Лондоном о сотрудничестве в вопросе поставок оборудования для мобильных систем пятого поколения (5G) на американский и британский рынки. Общие договорённости о создании условий для более широкого допуска на рынки США и Великобритании оборудования для сетей пятого поколения японских корпораций были достигнуты в ходе консультаций представителей Токио с соответствующими ведомствами США и Великобритании, которые состоялись осенью 2020 года.

Вполне возможно, что высокотехнологические товары японских корпораций NEC и Fujitsu смогут вытеснить оборудование китайской корпорации Huawei с рынка оборудования для мобильных систем 5G.