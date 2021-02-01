Барнаул, 1 февраля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Алтайского края обнародовало перечень вакантных должностей учителей, при замещении которых в 2021 году будут предоставлены единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей в рамках программы «Земский учитель». Как сообщает официальный сайт правительства региона, наиболее востребованными стали вакансии учителя иностранного языка, математики, русского языка и литературы.

Алексей Стрелковский. Сельская школа

Педагогов ждут в 47 муниципалитетах, там свободны 164 вакансии. Подать документы на участие в конкурсном отборе можно по 15 апреля 2021 года в Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обязательным условием для участников программы «Земский учитель» является дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов.