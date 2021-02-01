Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Петроградский, Невский и Пушкинский районные суды Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности уже более ста лиц, задержанных правоохранительными органами на несанкционированных уличных акциях в центре города 31 января. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Всего было задержано порядка тысячи человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Рассмотрение административных дел правонарушителей началось в районных судах еще вечером в воскресенье и временно закончилось после полуночи. Сегодня, 1 февраля, этот процесс продолжится.

Наиболее частым наказанием оказались штрафы в 10 000 рублей и административные аресты на срок от 3 до 15 суток. Несколько штрафов составили 15 000 рублей.

Однако одной из правонарушительниц в Петроградском районном суде назначили наказание в виде штрафа в 18 000 рублей. «Она пояснила, что с мужем мимо шла», — отметили в пресс-службе суда. Но у правоохранителей была другая версия, к которой и прислушался суд.

По данным уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, в несанкционированной акции 31 января участвовало не менее семи тысяч человек, в ходе пресечения акции было задержано более тысячи человек.

Напомним, что по фактам применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов на акциях в Петербурге 31 января органами СКР возбуждено два уголовных дела. Один из подозреваемых задержан, остальных ищут.