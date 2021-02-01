Владивосток, 1 февраля, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В 2020 году в Приморье родились 17 598 детей. Наибольшее количество малышей появились на свет в сентябре — 1891, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Эжен Каррьер. Мать и спящее дитя

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Первенцев родилось 6442, 6 812 младенцев стали вторыми детьми в семьях, 2828 — третьими.

«В 2020 году увеличилась рождаемость третьих, четвертых, пятых, шестых, седьмых, восьмых и девятых детей в семьях», — добавила начальник отдела медицинской помощи женщина и детям краевого минздрава Елена Ибрагимова.

В роддомах и перинатальном центре Приморья на свет появились семь троен и 218 двоен.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия улучшает демографические показатели — впервые за шесть лет в республике повысилась рождаемость. В 2020 году родились почти 13 тыс. малышей.