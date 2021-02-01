Тюменский район, Тюменская область, 1 февраля, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В деревне Падерина Тюменского района появилась «умная» водоразборная колонка, которая оборудована чипом для доступа и электроподогревом. Об этом сообщает пресс-служба «Росводоканал Тюмень».

Пресс-служба «Росводоканал Тюмень» «Умная» колонка в Падерино

«Важное для Сибири преимущество «умной» колонки в том, что она не замерзает. А чтобы получить воду, не нужно физических усилий, достаточно приложить карту», — пояснил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Баланс карты будет пополняться с оплатой жилищно-коммунальных услуг по единой квитанции. Норматив для жителей частного сектора — менее 20 рублей в месяц за человека за 600 литров воды. Летом будет начисляться дополнительная плата за полив — 32 рубля за сотку земли, поясняют в «Росводоканале Тюмень».

Отмечается, что водоразборная колонка будет работать до обеспечения жителей Тюменского района централизованным водоснабжением.