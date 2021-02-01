Владивосток, 1 февраля, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Вузы и колледжи Приморья в 2021 году заявили о выделении почти 15 тыс. бюджетных мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Шор Сарра Марковна. Студентки (из серии Молодёжь). 1961

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По программам высшего образования абитуриентам предложат 7635 бюджетных мест: 7123 — по очной форме обучения, 485 — по заочной, 27 — по очно-заочной.

Больше всего бюджетных мест предлагается по направлениям: «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» — 744, «Информатика и вычислительная техника» — 586, «Клиническая медицина» — 498, «Экономика и управление» — 481, «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» — 419, «Образование и педагогические науки» — 327.

На получение среднего образования в профессиональных колледжах выделено 7315 бюджетных мест: 6740 — по очной форме обучения, 560 — по заочной и 15 — по очно-заочной. Наибольшее количество бюджетных мест предполагается по специальностям: «Сервис и туризм» — 1120, «Техника и технологии наземного транспорта» — 1115, «Машиностроение» — 490, «Экономика и управление» — 465, «Техника и технологии строительства» — 455, «Информатика и вычислительная техника» — 435.

Отмечается, что количество бюджетных мест для абитуриентов в этом году значительно увеличили по сравнению с 2020 годом. Так, в вузах за счёт государства смогут отучиться почти на 900 человек больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в России под видом борьбы с вузами-однодневками были уничтожены лицензированные и аккредитованные филиалы в регионах, заявил омбудсмен в сфере образования, член федерального политсовета «Партии Роста» Амет Володарский. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ будет увеличено количество бюджетных мест в вузах.