Красноярск, 1 февраля, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Красноярска жители нескольких домов пожаловались на запах и вкус воды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По данным «КрасКома», водозабор «Гремячий лог» работает в штатном режиме. Также в компании подчеркнули, что за состояние внутридомовых систем водоснабжения отвечает управляющая компания.

30 января на улицах Борисова, Дачной, Киренского и 2-ой Огородной отключали холодную воду. Когда её вернули, жители домов начали жаловаться на запах и вкус воды. Как передаёт 1 февраля Prmira.ru, в чатах жители начали писать об отравлении, температуре, тошноте и рвоте. Появилась информация о том, что в близлежащих магазинах раскупили питьевую воду.

В «КрасКоме» подчеркнули, что отбор проб воды на выходе в город делается постоянно:

«Результаты анализов подтверждают, что холодная вода отвечает всем требованиям санитарных норм».

Что касается отбора проб воды на вводе в дом, его выполняют по заявке управляющей компании. Заявок от УК не поступало.

В компании заявили, что в случае изменений в работе водозабора жалобы поступали бы от потребителей со всей территории действия водозабора, а не от жильцов нескольких домов.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Роскачества проверили воду для кулеров 20 торговых марок (ТМ) российского производства. Проверка выявила отклонения по микробиологической безопасности и признаки фальсификации.

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