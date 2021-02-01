Москва, 1 февраля, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела АО «ЮжУралЖАСО» рассмотрит требование конкурсного управляющего о взыскании с шести бывших топ-менеджеров убытков в общем размере свыше 458 млн рублей. Заседание назначено на 25 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Претензии возникли к Александру Копылову, Татьяне Беловой, Виталию Снежко, Александру Чермашенцеву, Ирине Руськиной и Сергею Гундорову. Больше всех суммы заявлены к бывшим руководителям — Снежко и Беловой.

Свои требования госкорпорация обосновывает тем, что в компании было отчуждено имущество, в том числе в пользу аффилированных лиц, и сделано это было без равноценного встречного исполнения. Также среди звучавших претензий — участие «в транзитных сделках по приобретению объектов недвижимости, ранее принадлежавших другим страховым организациям, с убытком для страховщика» и многое другое.

Напомним, лицензии компания лишилась в феврале 2018 года, а уже в мае была обанкрочена. По данным «Агентства по страхованию вкладов», которое является арбитражным управляющим фирмы, в июле 2018 года в следственные органы Банк России направил заявление о хищении имущества организации под видом совершения сделок с недвижимостью, долями в уставном капитале юридических лиц, а также из-за «безосновательного списания денежных средств со счетов». Через год к делу приобщили материалы ещё по ряду эпизодов.