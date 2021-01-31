Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре
Краснодар, 31 января, 2021, 23:18 — ИА Регнум. В аэропорту Краснодара совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», направлявшийся в Астрахань. Об этом РБК рассказали 31 января в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.
Papas Dos
Самолёт авиакомпании «Азимут»
«Экипаж рейса … доложил о технической неисправности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту вылета воздушное судно совершило штатную посадку.
Как передавало ИА REGNUM, 26 января в Северо-западной транспортной прокуратуре сообщили, что в Санкт-Петербурге неизвестный ослепил лазерным лучом пилота самолета.
Читайте также: В Петербурге ослепили лазером пилота приземляющегося самолета