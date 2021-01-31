Краснодар, 31 января, 2021, 23:18 — ИА Регнум. В аэропорту Краснодара совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», направлявшийся в Астрахань. Об этом РБК рассказали 31 января в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Papas Dos Самолёт авиакомпании «Азимут»

«Экипаж рейса … доложил о технической неисправности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту вылета воздушное судно совершило штатную посадку.

Как передавало ИА REGNUM, 26 января в Северо-западной транспортной прокуратуре сообщили, что в Санкт-Петербурге неизвестный ослепил лазерным лучом пилота самолета.

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