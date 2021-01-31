Минск, 31 января, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Более 160 участников акций протеста, которые недовольны итогами президентских выборов в Белоруссии, задержали в Минске и других городах страны. Информация опубликована 31 января на сайте правозащитного центра «Весна».

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В списке правозащитной организации на данный момент числятся 167 фамилий задержанных. В городе Минске были задержаны большинство участников локальных протестных акций. Также сообщается о задержаниях в Гродно и Новогрудке (Гродненская область).

Информацию о задержаниях в правоохранительных органах пока не комментируют.

Как передавало ИА REGNUM, 29 января белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со студентами Белорусского государственного университета (БГУ) заявил, что страны СНГ извлекли пользу из протестов, которые состоялись в Белоруссии после выборов главы республики.

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