Лос-Анджелес, США, 31 января, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Петицию с требованием уволить Эмбер Хёрд из проекта кинокомикса «Аквамен 2» подписали уже 1,8 млн человек. Об этом 31 января сообщил портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джеймс Момоа и Эмбер Херд

Издание напомнило, что ранее Хёрд предположила, что развёрнутая против неё кампания была кем-то проплачена. Автор статьи обратил внимание, что сейчас её заявления выглядят нелепо, поскольку результаты петиции говорят сами за себя: после истории с ложью в адрес Джонни Деппа актриса в глазах многих пользователей сети воспринимается как «враг общества номер один».

Напомним, в феврале 2020 года в сеть выложили аудиозаписи, на которых был запечатлён разговор между Хёрд и Деппом. На них Хёрд выражает уверенность в том, что никто не поверит в то, что она применяет физическое насилие в отношении мужа.

В фильме «Аквамен» Эмбер Хёрд исполнила роль Меры — королевы-воина подводного мира. Снял картину режиссёр Джеймс Ван, при бюджете $160 млн она собрала в мировом прокате около $1,14 млн и стала самый кассовым фильмом киновселенной DC.