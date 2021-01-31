Киев, 31 января, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе, сообщает 31 января «Украина 24».

В.С.Білецький Леонид Кравчук

«Нужно признать, что в Донбассе происходит обострение ситуации», — сказал Кравчук.

Он добавил, что речь идёт не только о том, что прошёл форум «Русский Донбасс» и провозглашены разные заявления, тезисы, «матушка Россия, забери нас к себе и так далее, но тут вопрос в концептуальном подходе».

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По его словам, главы Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также представители республик на заседании Трёхсторонней контактной группы «такого не говорят». Подобные заявления о будущем Донбасса отрицательно сказываются на возможности договориться, резюмировал Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что Украина не будет обмениваться пленными с Донбассом при посредничестве депутат Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, поскольку подобные события должны проводиться на государственном уровне, а не в частном порядке.

Также Кравчук назвал переговоры между Украиной и Россией в рамках Трёхсторонней контактной группы «фальшивкой». По словам политика, он разочаровался в эффективности трёхстороннего формата переговоров. На Россию нужно оказывать «политическое давление», считает он.

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