Москва, 31 января, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Ответ Министерства иностранных дел России на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу несогласованных акций в стране, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 31 января в социальной сети Facebook.

U.S. State Department Тони Блинкен

«США, у себя дома разбирайтесь, не лезьте к нам. Это не ваше дело», — обращается Юлия Н.

Многие пользователи отметили, что в США совсем недавно был штурм Капитолия, убийства перед инаугурацией и разгоны демонстраций.

«На минуточку. А у кого там пальбу сделали при смене президента?! Кого там разгоняли силой? Это не применение насилия от силовых структур, чтобы погасить митинги?», — задаётся вопросом Катерина Т.

Некоторые комментаторы призвали российских дипломатов выступить с осуждением действий Вашингтона против мирных жителей страны.

«Передайте госсекретарю, что мы осуждаем противоправные действия нацгвардии США против мирных граждан Америки, выступивших в защиту Дональда Трампа», — пишет Снежинка З.

Другие пользователи пришли к мнению, что такие высказывания со стороны представителей США нужно вовсе игнорировать. Они считают, что репутация Соединённых Штатов в вопросе выборов была полностью «уничтожена» и поэтому представители Вашингтона не имеют никакого морального права высказываться по этому поводу.

«Игнорировать эти штатовские и еэсовские выпады! Про их демократию все всё уже поняли. Ни на того Россия пыталась быть похожей», — поделилась своим мнением Svetlana R.

Напомним, 30 января МИД РФ отреагировал на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу несогласованных акций в России и назвал их проявлением двойных стандартов и лицемерием.

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