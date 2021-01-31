Вашингтон, 31 января, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Apple хочет наладить массовое производство планшетных компьютеров iPad и смартфонов iPhone за пределами Китая. Об этом 31 января сообщил портал Game Rant.

William Hook IPhone

Отмечается, что IT-гигант подумывает перенести значительную часть производства iPhone в Индию, а iPad — во Вьетнам. Ожидается, что вьетнамские заводы начнут производить больше планшетных компьютеров Apple во Вьетнаме в середине 2021 года.

Стоит отметить, что первые iPad Apple начала производить во Вьетнаме ещё в 2019 году, В Индии компания также производила часть iPhone.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2020 году поставки планшетных компьютеров в мире выросли на 18%. Всего за обозначенный период было продано 188,3 млн «планшетов».