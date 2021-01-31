Москва, 31 января, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что газопровод «Северный поток — 2» нужен ФРГ для обеспечения энергетической безопасности, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 31 января в социальной сети Facebook.

(сс) Ashraf Tabatabaei. mehrnews.com Герхард Шрёдер

«Шредер наш человек! И председатель совета директоров ПАО «НК «Роснефть», — написал Селим Х.

Многие пользователи согласились с мнением бывшего канцлера Германии. Они отметили, что корни взаимоотношений между Россией и Германией по вопросу газа берут своё начало ещё со времён СССР.

«Вот уже ни одно десятилетие, сначала СССР, а потом и РФ были и есть самый надёжный и выгодный поставщик газа в Европу. Ещё у истоков реализации этого проекта американцы как могли ставили палки в колёса, но здравый смысл восторжествовал. Сейчас же проблема в том, что у американцев появились верные пудели в лице правящих кругов бывших прибалтийских республик, Польши и теперь ещё и Украины. Хорошо, что в западной Европе ещё преобладает более или менее здравый смысл», — пишет Владилен К.

Некоторые комментаторы считают, что поставки российского газа в Германию являются плохой идеей. По их видению, газ из России, как и другие материалы, используются для обеспечения нужд НАТО.

«Базы НАТО в Европе отапливаются российским газом, броня танков НАТО изготовляется из российской стали», — считает Пастор О.

Нашлись и те пользователи, кто выразил уверенность, что России и Германии не позволят достроить данный газопровод. Они считают, что если об этом заявил президент США Джозеф Байден, то он имеет на это серьёзные намерения.

«Забудьте про «Северный поток — 2». Байден сказал, что его не будет», — Gena N.

Напомним, 30 января экс-канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер в интервью Rheinische заявил о том, что газопровод «Северный поток — 2» нужен ФРГ для обеспечения энергетической безопасности.