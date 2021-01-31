Лондон, 31 января, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Столетний ветеран Второй мировой войны Томас Мур, собравший свыше £32 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией, находится в больнице с COVID-19. Об этом на своей странице в Twitter написала его дочь Ханна.

Томас Мур. 1940

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"Я хочу сообщить всем, что сегодня (31 января) моего отца положили в больницу… на прошлой неделе получил положительный тест на COVID-19», — написала дочь.

Ханна также поблагодарила врачей за помощь и пообещала информировать общественность о состоянии здоровья отца.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально Томас Мур планировал собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, работающим с пациентами с COVID-19. Однако инициативу ветерана поддержали граждане и знаменитости, благодаря чему было собрано более £32 млн.

В связи с этим королева Великобритании Елизавета II летом 2020 года посвятила Мура в рыцари. Для сведения к минимуму риска заражения коронавирусом церемония проходила во дворе замка.

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