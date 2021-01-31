Когалым, Югра, 31 января, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В Югре против жителя Когалыма, который расстрелял из охотничьего ружья окна полицейского участка и банка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Охотничье ружьё

Следствием установлено, что днём 30 января 2021 года подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения, на своём автомобиле подъехал к зданию ОМВД России по городу Когалым, где произвёл несколько выстрелов по окнам из охотничьего ружья 12 калибра. Через несколько минут он подъехал к зданию банка на ул. Молодёжная и также произвёл несколько выстрелов. Отмечается, что пострадавших нет.

В ходе задержания подозреваемый отказался подчиниться требованиям сотрудников полиции выйти из автомобиля и получил огнестрельное ранение. Гражданин госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По информации местных СМИ, причиной поступка когалымца стала доверчивость его супруги, которая пострадала от мошенников, завладевших около 100 тыс. рублями с её банковской карты. Женщина написала заявление в полицию, но это не успокоило её мужа, который, выпив спиртное, устроил пальбу.