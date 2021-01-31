Москва, 31 января, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Задержанную на незаконной акции в Москве жену блогера Алексея Навального Юлию отпустили из отдела полиции. Об этом 31 января сообщила её адвокат Светлана Давыдова.

Bogomolov.PL Юлия Навальная

«Навальную отпустили из отделения полиции под обязательство о явке, — сказала адвокат. — Завтра (1 февраля) судебное заседание в Щербинском суде в 10:00 мск».

Она уточнила, что жене блогера грозит административный арест на срок до 15 суток за нарушение правил организации либо проведения митинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Навальная опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в составе колонны на незаконной акции протеста. «В Сокольниках сегодня классно!» — написала Навальная. Внимание комментаторов привлекла маска её спутника, выполненная в цветах украинского флага.

Читайте также: НеБараны Навального: их стадо, тропы и телеграм-пастухи