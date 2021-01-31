Москва, 17 мая, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Корпорация МСП презентовала в Харбине высокотехнологичную продукцию 30 российских малых и средних компаний для кооперации с китайскими партнерами. Выставка стартовала сегодня в рамках VIII Российско-китайского ЭКСПО. Мероприятие призвано увеличить поставки качественной продукции, привлечь дополнительные инвестиции и реализовать совместные проекты.

Пресс-служба Корпорации МСП Корпорация МСП представила продукцию высокотехнологичных МСП в Харбине

«Китайские партнеры и дистрибьюторы могут ознакомиться с высокотехнологичными товарами и услугами российских производителей из сферы малого и среднего бизнеса и наладить взаимовыгодное сотрудничество», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Кроме того, возможности отечественного бизнеса по выходу на международные рынки представлены на Цифровой платформе МСП.РФ.

Среди прочего, свои возможности представили разработчик технологии 3D-печати бетонной смесью Arcon Construction, производитель медоборудования Biors, предприятие по комплексной переработке топинамбура «ИстАгро Дон», разработчик электрохимических станков Indec, предприятие по производству оборудования для выпуска новых композитных материалов Ивановский механический завод, разработчик систем промышленного зрения и машинного обучения «Квантрон Групп» и другие.

С товарами и услугами российских поставщиков китайские партнеры также могут ознакомиться на представленном стенде.