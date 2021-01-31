Москва, 31 января, 2021, 21:13 — ИА Регнум. На организм человека не оказывают никакого особенного воздействия магнитные бури. Об этом рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе телеканалу «Звезда».

NASA Магнитная буря

Ученый отметил, что метеозависимый человек почувствует себя плохо, если сказать ему о надвигающемся явлении. При этом он добавил, что если человеку не сказать о надвигающемся явлении, то он себя не будет чувствовать плохо.

По его словам, данные о том, что на самочувствие людей влияют магнитные бури, есть. Однако, добавил Вибе, к конкретному человеку эти данные не применимы, так они «статистические».

Как передавало ИА REGNUM, 29 января директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сказал, что коронавирус продолжит эволюционировать.

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