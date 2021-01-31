Владивосток, 31 января, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Публичные извинения, которые принёс житель Приморья за размещение в соцсетях видео с призывами к нападению на сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, вызвали реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 31 января в социальной сети Facebook.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна Москва. 31 января 2021

«Слюни, слезы, обычное состояние нынешнего революционера!», — пишет Галина Т.

Многие пользователи не поверили в искренность извинений, который принёс данный гражданин. Они уверены, что мужчина сделал это исключительно из-за боязни понести наказание за своё преступление.

«Да грош цена его извинениям, все они начинают каяться когда их берут и держат за интимные места», — считает Александр Г.

Некоторые комментаторы призвали не делать снисхождение к данному человеку. Они считают, что перед законом Российской Федерации равны все жители страны, поэтому он должен понести соответствующее наказание.

«Рецидивист извинился. А это так работает? Можно нарушать закон, а потом извинений достаточно?», — задаётся вопросом Юрий П.

Другие пользователи отметили наличие на незаконных акциях на территории России большого количества «неадекватных людей» и «молодёжи с неокрепшим сознанием».

«Заметьте, кто на митингах в основном. Это молодёжь и антисоциальные элементы. Те, кто-либо слабо думает, либо ещё пока слабо думает. А люди профессии против», — поделился своим мнением Евгений Л.

Напомним, 31 января в управлении МВД Приморского края сообщили о том, что житель региона, который на видео в соцсетях призывал к нападению на сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, принёс публичные извинения.