Киев, 31 января, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Отсутствие взвешенной политики в отношении Донбасса, отказ властей Украины учитывать политические взгляды и культурные, ментальные традиции жителей этого региона, а также заигрывание с ура-патриотами и радикалами, насильственная украинизация, попытки переписать историю — все это является сдерживающими факторами в процессе восстановления мира в стране.

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

Об этом в интервью авторитетному французскому изданию Politique Internationale заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Фрагменты интервью публикует пресс-службыа политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Европейское издание задало отдельный вопрос о роли крайних националистов в блокировании процесса урегулирования конфликта в Донбассе.

«Позиция ярых националистов является тем триггером, тем дестабилизирующим фактором, который тормозит любые попытки выстроить диалог Киева и Донбасса. Очевидно, вы слышали заявления отдельных политиков и политических сил, что «Донбасс надо отрезать, как гангрену». Думаю, вам знакомы и идеи о замораживании конфликта или о войне до победного конца, а отдельные деятели договорились даже до парада на Красной площади», — заявил Медведчук.

Сюда же, по его словам, стоит добавить политику насильственной украинизации, попытки запретить празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, переписывание истории, прославление нацизма и фашизма, жесткую санкционную политику.

«А теперь ответьте на вопрос: реально ли при столь яром националистическом подходе, который зачастую поддерживается президентом Зеленским и его командой, вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс? Думаю, ответ очевиден», — отметил оппозиционный политик.

По мнению председателя политсовета ОПЗЖ, если глава государства будет принимать во внимание позицию ультраправых националистических групп, конфликт на Востоке Украины так и останется «незаживающей, кровоточащей раной».

«Мы видим, какое в Донбассе отношение к националистам и добровольческим батальонам», — отметил Медведчук.

Политик в этом контексте также напомнил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» еще в 2019 году разработала и представила мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе. И если бы власть прислушалась к голосу оппозиции, этот план давно принес бы мир, уверен он. Стабильный рост рейтингов ОПЗЖ лишь подтверждает, что идеи и предложения этой политсилы пользуются широкой поддержкой украинских граждан.

«Предложение мы сделали — наш мирный план с детальным описанием шагов для мирного урегулирования стал частью программы нашей партии… А заигрывание Зеленского с радикальными ультраправыми силами, которые настаивают на силовом решении конфликта, на корню похоронит и мирные переговоры, и те достижения, которых удалось добиться благодаря переговорам в «нормандском формате»», — резюмировал председатель политсовета ОПЗЖ.