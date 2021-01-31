Тюмень, 31 января, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Имущество тюменского Антипинского нефтеперерабатывающего завода на общую сумму 110,87 млрд рублей выставлено на торги. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

Продаётся оборудование, здания, земля под аренду, а также 100% уставного капитала компании «Новый поток».

Напомним, Антипинский НПЗ был признан банкротом 30 декабря 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства до 30 июня 2021 года.

АО «Антипинский НПЗ» — нефтеперерабатывающих завод в Тюменской области с установленной мощностью переработки 7, 5 млн тонн в год. На предприятии работают свыше 2 тыс.сотрудников. В связи с процедурой банкротства завод работает по давальческой схеме и зарабатывает только на стоимости переработки.