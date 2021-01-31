Москва, 31 января, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что при администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена не произойдет откат по нормализации обстановки в Афганистане. Об этом 31 января заявили в МИД России.

Американцы в Афганистане

В ведомстве напомнили, что ранее появились сообщения о намерении США пересмотреть американо-талибское («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) соглашение, подписанное год назад в Дохе.

«Убеждены, что упомянутый документ, работа над которым велась не один месяц и который был поддержан Совбезом ООН, создаёт хорошую основу для продвижения процесса национального примирения в Афганистане», — сообщили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что пересмотр этого договора может повлечь нежелательный откат в процессе урегулирования и, как следствие, новый всплеск напряжённости в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что к поведению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приковано пристальное внимание Пентагона для того, чтобы понять, соблюдают ли они соглашение, предполагающее в итоге вывод американского контингента из Афганистана.

Читайте также: США наблюдают за «порядочностью» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)