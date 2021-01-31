Санкт-Петербург, 31 января, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Для продолжения иммунизации населения от коронавирусной инфекции Санкт-Петербург 31 января получил еще 37 800 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V», сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V», второй компонент

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Всего с начала прививочной кампании город получил 143 042 комплекта вакцины. Этого количества хватит, чтобы привить 2,65% от числа постоянно живущих в Петербурге людей. Вновь поступившая вакцина будет постепенно распределяться по пунктам вакцинации. Остаток вакцины в поликлиниках пока составляет 40 430 комплектов.

По данным властей, первую часть прививки от коронавируса в Петербурге уже сделали около 65 тысяч человек, а полностью курс вакцинации завершили 12,2 тысячи человек.

«За последнюю неделю объемы вакцинации горожан от коронавируса выросли вдвое. Поступившая сегодня партия позволит обеспечить непрерывность прививочной кампании», — заявил курирующий здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев.

В настоящее время в городе работают 99 прививочных пунктов. В течение ближайших двух недель их количество будет доведено до 120 пунктов, в том числе за счет пунктов в помещениях частных медицинских организаций, которые будут прививать граждан бесплатно.