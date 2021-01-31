Москва, 31 января, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Успехом российской дипломатии и всего думающего человечества можно считать договоренность по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Нужно считать (договоренность по ДСНВ — прим. ИА REGNUM) успехом всего думающего человечества, — заявил представитель Кремля. — … Является успехом нашей дипломатии».

По словам представителя Кремля, на том, что договор по ДСНВ является краеугольным документом, который позволяет держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран, лично настаивал глава РФ Владимир Путин.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что продление ДСНВ не является достаточным шагом для укрепления глобальной безопасности.

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