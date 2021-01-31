Москва, 31 января, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В России организованные так называемой оппозицией незаконные акции к оппозиции не имеют никакого отношения и могут привести только к хаосу, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков.

Kremlin.ru Михаил Шмаков

По его словам, эти акции направлены против президента Владимира Путина, против России в целом, «то есть против каждого из нас». Глава государства является гарантом страны, гарантом её целостности, гарантом выполнения Конституции, уточнил он.

«Несанкционированные митинги, на которые вновь призывает нас так называемая оппозиция, которая, в принципе, к оппозиции не имеет никакого отношения, потому что у них только одна задача — это поддержка своего шефа Навального и его кураторов, могут привести только к хаосу, а не к порядку», — заявил Шмаков.

Он уточнил, что в конце 90-х и начале 2000-х мы все это уже проходили и преодолели, встали на другой путь развития. Сегодня враги России пытаются вновь повторять радикальные сценарии.

«Иностранные интересанты настраивают и, собственно, ведут самого Навального, как своего агента, да и всю остальную толпу. Это попытка раскачать ситуацию и отработать деньги», — резюмировал председатель ФНПР.

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