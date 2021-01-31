Москва, 31 января, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции потушили одежду участника несанкционированной акции, сообщает 31 января «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна Москва. 31 января 2021

Инцидент произошёл возле станции метро «Тверская». Мужчину, по всей видимости, попытавшегося совершить акт самосожжения, прохожие повалили на тротуар. Вскоре подоспели сотрудники полиции, они помогли сбить пламя. Ситуацию осложняло отсутствие снега — его полностью вычистили городские службы. Сейчас с мужчиной работают медицинские службы.

По предварительной информации, пострадавший мог являться участником несанкционированной акции сторонников Алексея Навального.