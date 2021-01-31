Москва, 31 января, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Ближайшие подручные блогера Алексея Навального не смогли сегодня, 31 января, организовать своих сторонников на незаконной протестной акции в Москве, а лишь устроили хаос. Об этом свидетельствуют события на улицах столицы, за которыми наблюдали корреспонденты ИА REGNUM, где дезорганизованные группы протестующих шатались от одной точки к другой.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна Сторонники Навального. 31. января 2021. Москва

Напомним, что сторонники Навального провели свои первые незаконные акции 23 января, как в Москве, так и в других городах России. В ряде населенных пунктов были спровоцированы столкновения протестующих с правоохранителями. В Москве 23 января протестующие собрались на Пушкинской площади, где проходили некоторые столкновения и задержания, затем они попытались дойти до Манежной площади, но правоохранители смогли блокировать движение сторонников Навального. Также протестующие пытались прорваться к Матросской тишине, где содержится Навальный, но и там их задержали.

После 23 января сторонники Навального объявили о том, что то ли 30 то ли 31 января снова проведут незаконные акции протестов.

За неделю подельники Навального не давали своим сторонникам четких инструкций относительной своих акций 30 или 31 января (дата в итоге выбрали 31 января). Подельник Навального Леонид Волков, скрывающийся за рубежом, обещал создать «российскую NEXTA» — кооординирующий телеграм-канала, через который предполагалось управлять сторонниками Навального на улицах. NEXTA — это телеграм-канал, созданный белорусскими прозападными оппозиционерами под крылом польской разведки. Через этот телеграм-канал координировались протесты белорусской прозападной оппозиции.

Но на деле Волков и другие работники ФБК не смогли как-то организовать сторонников Навального сегодня и пытались направлять их через прямую трансляцию в Youtube-канале «Навальный LIFE», что заранее было обречено на провал, так как протестующие на улицах явно не могли постоянно смотреть трансляцию.

В итоге протестная акция превратилась в бесцельное шатание групп сторонников Навального по центру Москвы, где они периодически мешали движению автомобильного транспорта.

Примечательно, что рядовые участники акций, начали задаваться вопросами в телеграм-каналах, контролируемых ФБК, прося какой-то координации действий, но никто им ничего не отвечал.