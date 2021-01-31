Москва, 31 января, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин, выступивший на Всемирном экономическом форуме в Давосе, попытался «докричаться до здравого смысла политиков». Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом

Так, представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что некоторые политологи назвали «предостережением» выступление российского лидера.

«(Нет — прим. ИА REGNUM) никакой конфронтации и никакого предостережения (со стороны президента РФ — прим. ИА REGNUM), — подчеркнул Песков. — Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков».

По его словам, весь объем проблем, с которыми сталкиваются и с которыми предстоит столкнуться всем странам, четко сформулировал в давосской речи Путин.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что мировая система безопасности деградирует, множатся региональные конфликты, противоречия закручиваются «по спирали».

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