Москва, 31 января, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Участие в несогласованной акции, которая прошла 31 января в Москве, приняло порядка 2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна Митингующие. 31 января 2021.Москва

«Принимало участие (в несогласованной акции в Москве — прим. ИА REGNUM) около 2 тысяч человек (на 14:30 мск — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данное число входят также представители средств массовой информации.

Обеспечивать общественный порядок в городе продолжают сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что для передвижения пешеходов центральные улицы столицы в связи с призывами к участию в незаконных акциях будут перекрыты полицией.

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