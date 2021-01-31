Москва, 31 января, 2021, 15:46 — ИА Регнум. С непониманием и злобой встретили новое указание штаба Навального участники незаконной акции протеста в Москве, передаёт 31 января корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Гамельнский крысолов. Иллюстрация Кейт Гринуэй к поэме Роберта Браунинга

Колонна оппозиционеров ещё не успела полностью подойти из центра Москвы к СИЗО «Матросская тишина», как поступило новое указание. Теперь активистам нужно развернуться и следовать опять в сторону центра города. Смену тактики объяснили оцеплением сосредоточившимися у изолятора силами полиции и Росгвардии.

Новая команда вызвала недовольство у участников акции. Многие уже преодолели пешком пятикилометровый маршрут от станции метро «Сухаревская». Как передаёт корреспондент, среди протестующих слышны разочарованные вздохи и даже ругательства.

«Видимо, всё, акция закончилась. Сейчас все разойдутся», — посетовал один из протестующих.

Некоторые требуют назвать окончательную точку пути, потому что устали идти пешком и хотят воспользоваться транспортом.