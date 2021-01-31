Вашингтон, 31 января, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Продюсер Джей Джей Абрамс начал работу над продолжением фильма ужасов 2008 года «Монстро». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Монстро». Реж Мэтт Ривз. 2008. США Разрушенная Статуя Свободы

Организацией съёмок, как и в случае с оригинальным фильмом 2008 года, занимается компания Абрамса Bad Robot Productions и студия Paramount Pictures. Режиссёр «Монстро» Мэтт Ривз не будет принимать участие в съёмках продолжения. Режиссёр нового фильма не называется.

Оригинальный фильм 2008 года был снят в формате псевдодокументального кино — при съёмках использовался приём «дрожащей камеры», чтобы полученный результат выглядел как реальная съёмка любительской видеокамерой. В продолжении эти приёмы использоваться не будут. Детали сюжета фильма не раскрываются.