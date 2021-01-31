Барселона, Испания, 31 января, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» выступил с заявлением по поводу утечки данных о контракте с аргентинским форвардом каталонцев Лионелем Месси. Данное заявление 31 января обнародовано пресс-службой команды из Барселоны.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня в газете El Mundo в отношении контракта, подписанного между ФК «Барселона» и игроком Лионелем Месси, клуб сожалеет о том, что она была обнародована, поскольку это исключительно частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами», — говорится в опубликованном заявлении.

Также указывается, что каталонский клуб не несет ответственности за произошедшее и предпримет против издания El Mundo соответствующие правовые меры по поводу ущерба, который может произойти из-за такой утечки.

«ФК «Барселона» выражает полную поддержку Лионелю Месси и будет пресекать любые попытки дискредитировать имидж и повредить отношения с клубом, в котором он играет, чтобы оставаться лучшим игроком в истории футбола», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета El Mundo сообщила, что аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси по условиям контракта со своей командой в сумме заработает свыше €550 млн.