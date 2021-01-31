Екатеринбург, 31 января, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Свердловской области за 30 января было выявлено 352 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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136 новых случаев обнаружили в Екатеринбурге. Также они выявлены в Артёмовском, Алапаевске, Бисерти, Асбесте, Берёзовском, Богдановиче, Верхней Пышме и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе было зафиксировано уже 70 472 заразившихся. Из них выздоровели уже 63 074.