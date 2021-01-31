Москва, 31 января, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Москве участникам несанкционированной команды дали команду двигаться к станции метро «Красносельская». Новый адрес написал в телеграм-канале руководитель штаба Навального Леонид Волков.

Клод Верлинд. Марионетки

Волков опубликовал схему движения от стации метро «Комсомольская» (рядом с которой скопилась большая группа протестующих) к станции «Красносельская» и скомандовал двигаться в этом направлении.

В полиции Москвы оперативно отреагировали на изменение маршрута и внесли коррективы в работу общественного транспорта.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, по требованию полиции на вход и выход закрыта станция «Красносельская» — поезда проезжают её без остановок. Также поезда едут мимо станции метро «Сокольники».